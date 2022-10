Bourse aux livres Boeil-Bezing, 23 octobre 2022, Boeil-Bezing.

Bourse aux livres

2022-10-23 – 2022-10-23

Le Boeil-Bezing Sports Culture propose une bourse aux livres, DVD; jeux de société, jeux vidéo et revues. (Le BBSC ne récupère plus d'ouvrages). Buvette et pâtisseries sur place.

+33 6 27 33 37 92

