BOURSE AUX LIVRES
Sous la Halle

2023-06-24 10:00:00 – 2023-06-24 13:00:00 Audenge

Gironde EUR 1 1 Rencontre avec des auteurs Audengeois.

Vente des livres sortis des collections de la médiathèque (1€ par livre).

Sous la Halle, ouvert à tous

En partenariat avec biblio.gironde – Le Département

Pour la première fois, plusieurs Audengeois seront associés en tant qu’écrivains de textes, nouvelles, romans, pour ce rendez-vous devenu incontournable.

Ce sera l’occasion de découvrir ces personnes qui, à l’échelle locale, favorisent le lien avec le livre par leurs écrits mais également leur participation à des ateliers/association d’écriture.

Une présentation de ces personnalités viendra ponctuer la matinée accompagnée de lectures à

voix haute d’extraits de leurs textes.

De belles rencontres en perspective !

