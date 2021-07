Pontcarré Pontcarré Pontcarré, Seine-et-Marne Bourse aux livres au profit intégral de Gustave Roussy Pontcarré Pontcarré Catégories d’évènement: Pontcarré

Seine-et-Marne

Bourse aux livres au profit intégral de Gustave Roussy Pontcarré, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Pontcarré. Bourse aux livres au profit intégral de Gustave Roussy 2021-07-04 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-04 18:00:00 18:00:00 81 grande rue, salle des fêtes 81 grande rue

Pontcarré Seine-et-Marne Pontcarré Vente de livres neufs et d’occasion au profit de la recherche contre le cancer. mairiepontcarresocial@gmail.com +33 6 19 86 22 05 https://www.mairiepontcarre.net/bourse-aux-livres-le-4-juillet/ dernière mise à jour : 2021-06-02 par Office de Tourisme de Marne et Gondoire

Détails Catégories d’évènement: Pontcarré, Seine-et-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Pontcarré Adresse 81 grande rue, salle des fêtes 81 grande rue Ville Pontcarré lieuville 48.79648#2.70631