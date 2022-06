Bourse aux livres à l’école de Kermoulin Moëlan-sur-Mer, 2 juillet 2022, Moëlan-sur-Mer.

Bourse aux livres à l’école de Kermoulin

Ecole de Kermoulin Moëlan-sur-Mer Finistère

2022-07-02 – 2022-07-02

Moëlan-sur-Mer

Finistère

L’Amicale de l’école de Kermoulin (l’APK) propose une bourse aux livres, lors de la fête de l’école.

Comme pour les éditions précédentes, les livres récoltés par l’association seront revendus à petits prix (de 0,50 à 3 euros pour la plupart)

Il y en a pour tous les goûts : livres pour enfants, romans ado, BDs et mangas, romans adultes, polars et thrillers, science-fiction, beaux-livres, art de vivre, Bretagne…

Sur place : parking à proximité directe de l’école. Accès PMR.

Tous les bénéfices de cette journée serviront à financer les activités culturelles et sportives des élèves de l’école publique de Kermoulin.

TARIF : Entrée gratuite

HORAIRES : De 9h00 à 17h00

apkermoulin@gmail.com

L’Amicale de l’école de Kermoulin (l’APK) propose une bourse aux livres, lors de la fête de l’école.

Comme pour les éditions précédentes, les livres récoltés par l’association seront revendus à petits prix (de 0,50 à 3 euros pour la plupart)

Il y en a pour tous les goûts : livres pour enfants, romans ado, BDs et mangas, romans adultes, polars et thrillers, science-fiction, beaux-livres, art de vivre, Bretagne…

Sur place : parking à proximité directe de l’école. Accès PMR.

Tous les bénéfices de cette journée serviront à financer les activités culturelles et sportives des élèves de l’école publique de Kermoulin.

TARIF : Entrée gratuite

HORAIRES : De 9h00 à 17h00

Moëlan-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-06-23 par