Hettange-Grande Moselle Hettange-Grande Les associations Lor’briques et l’APEGP d’Hettange-Grande organisent une bourse 100% Lego.

Vous avez des lego à vendre ? Nous acceptons les sets incomplets, vrac, sets d’occasion en bon état, sets neufs, figurines, livres, goodies… Ce qu’on accepte pas : Megabloks, chinoiseries, Playmobil, autres jouets.

Vous recherchez une figurine ou une pièce détachée particulière ?

Vous trouverez certainement votre bonheur chez nous ! Restauration et buvette sur place.

Le formulaire d’inscription est à demander par mail à lorbriques@gmail.com lorbriques@gmail.com https://www.facebook.com/events/224650436409832/ Lorbriques

