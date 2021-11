La CourtineLa Courtine La Courtine La Courtine Creuse, La Courtine Bourse aux joutes, puériculture et vêtements La Courtine La Courtine La CourtineLa Courtine Catégories d’évènement: Creuse

2021-11-21 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-21 17:00:00 17:00:00

De 10h à 17h à la salle polyvalente (installation à partir de 9h)

Emplacement 5€ sur réservation jusqu’au 18 novembre 2021

Masque et pass sanitaire obligatoire pour les enfants de + de 12 ans L’Amicale Laïque La Courtine organise une bourse aux jouets, puériculture et vêtements, au profit de l’école. De 10h à 17h à la salle polyvalente (installation à partir de 9h)

