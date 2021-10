Villemagne-l'Argentière Villemagne-l'Argentière Hérault, Villemagne-l'Argentière BOURSE AUX JOUETS Villemagne-l’Argentière Villemagne-l'Argentière Catégories d’évènement: Hérault

Villemagne-l'Argentière

BOURSE AUX JOUETS Villemagne-l’Argentière, 31 octobre 2021, Villemagne-l'Argentière. BOURSE AUX JOUETS 2021-10-31 – 2021-10-31

Villemagne-l’Argentière Hérault Villemagne-l’Argentière Dimanche 31 octobre

Bourse aux jouets organisé par l’association des Amis de St Majan

Toute la journée salle polyvalente

Renseignement et inscription au 06-70-33-12-85 Dimanche 31 octobre

Bourse aux jouets organisé par l’association des Amis de St Majan

Toute la journée salle polyvalente

Renseignement et inscription au 06-70-33-12-85 +33 6 70 33 12 85 Dimanche 31 octobre

Bourse aux jouets organisé par l’association des Amis de St Majan

Toute la journée salle polyvalente

Renseignement et inscription au 06-70-33-12-85 dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Villemagne-l'Argentière Autres Lieu Villemagne-l'Argentière Adresse Ville Villemagne-l'Argentière lieuville 43.61264#3.12657