Villages du Lac de Paladru Isère Villages du Lac de Paladru EUR 1 1 Traditionnelle bourse aux jouets. Cette année, deux dates proposées pour permettre à un plus grand nombre d’exposer. Chaque réservation sera limitée à une seule journée. Venez vendre, chiner, vous trouverez forcément votre bonheur. Buvette et restauration soudesecoleslepin@gmail.com +33 6 66 10 50 49 http://soudesecoleslepin38730.e-monsite.com/ Le Pin 100 route de Virieu Villages du Lac de Paladru

