14390 Besoin de faire de la place ou à la recherche d’une occasion en or ? L’association Cabourg basket vous offre l’opportunité de vider vos placards ou au contraire de chiner l’occasion rêvée ! Informations exposants : 10€ la table

18€ pour 2 tables par jour

Besoin de faire de la place ou à la recherche d'une occasion en or ? L'association Cabourg basket vous offre l'opportunité de vider vos placards ou au contraire de chiner l'occasion rêvée ! Informations exposants : 10€ la table

18€ pour 2 tables par jour

18€ pour une table pour 2 jours

18€ pour 2 tables par jour

18€ pour une table pour 2 jours +33 6 14 97 48 97 OTI NCPA – Makistock

