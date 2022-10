Bourse aux jouets, vêtements et puériculture Bourg-Fidèle Bourg-Fidèle Catégorie d’évènement: Bourg-Fidèle

2022-11-06 – 2022-11-06 Salle Yannick Noah Bourg-Fidèle Ardennes Bourg-Fidèle Bourse aux jouets, vêtements et puériculture de 10h à 17h à la salle Yannick Noah.Organisé par les Parents des Petits Bourquins Buvette et restauration sur place. 3€ la table. Sur réservation. +33 6 30 60 34 71 Salle Yannick Noah Bourg-Fidèle

