Goudargues Goudargues 30630, Goudargues Bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture Goudargues Goudargues Catégories d’évènement: 30630

Goudargues

Bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture Goudargues, 28 novembre 2021, Goudargues. Bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture Salle des rencontres Chemin des Combes Goudargues

2021-11-28 09:00:00 09:00:00 – 2021-11-28 17:00:00 17:00:00 Salle des rencontres Chemin des Combes

Goudargues 30630 Goudargues L’occasion de faire le tri et aussi se faire plaisir a petit prix à moins d’un mois de Noël ! Au profit de l’APE de l’école du Village

5€ la table. apegoudargues@gmail.com +33 6 79 70 66 69 Salle des rencontres Chemin des Combes Goudargues

dernière mise à jour : 2021-10-27 par Office de Tourisme Provence Occitane

Détails Catégories d’évènement: 30630, Goudargues Autres Lieu Goudargues Adresse Salle des rencontres Chemin des Combes Ville Goudargues lieuville Salle des rencontres Chemin des Combes Goudargues