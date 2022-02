Bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

2022-03-20 08:30:00 – 2022-03-20 18:00:00

Saint-Quentin Aisne Saint-Quent’Events vous attend nombreux à sa bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture à la salle Paringault à Saint-Quentin le 20 mars de 8h30 à 18h. Buvette et petite restauration sur place.

Pass sanitaire obligatoire.

