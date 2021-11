Lugny Lugny Lugny, Saône-et-Loire BOURSE AUX JOUETS, VÊTEMENTS 0-10 ET OBJETS DE PUÉRICULTURE Lugny Lugny Catégories d’évènement: Lugny

2021-12-05 – 2021-12-05

Lugny Saône-et-Loire Lugny EUR L’association la MAM LE COCON MONTESSORI organise sa première bourse aux jouets, vêtements 0-10 ans et objets de puériculture (? professionnels) DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021 Cet événement permettra de financer des actions au profit des enfants accueillis ( Initiation aux poneys et intervenants extérieurs) Pré inscription avant le 20 novembre

Nous vous confirmerons votre inscription par mail dans la limite des places disponibles ! (COMPLET) Vous pouvez demander ce dossier de pré d’inscription par mail à mamlecoconmontessori@gmail.com et plus d’informations au

06-58-41-51-86 Ouverture aux exposants 8h00

