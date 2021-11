Thouars Thouars Deux-Sèvres, Thouars Bourse aux jouets Thouars Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Thouars

Bourse aux jouets Thouars, 8 décembre 2021, Thouars. Bourse aux jouets Centre Socio-Culturel 21 Avenue Victor Hugo Thouars

2021-12-08 13:00:00 – 2021-12-15 18:30:00 Centre Socio-Culturel 21 Avenue Victor Hugo

Thouars Deux-Sèvres Offrez une deuxième vie à vos objets : jeux de société, jouets, livres, CD, DVD, consoles et jeux, … Offrez une deuxième vie à vos objets : jeux de société, jouets, livres, CD, DVD, consoles et jeux, … +33 5 49 66 76 40 Offrez une deuxième vie à vos objets : jeux de société, jouets, livres, CD, DVD, consoles et jeux, … Centre Socio-Culturel Thouars

Centre Socio-Culturel 21 Avenue Victor Hugo Thouars

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Thouars Autres Lieu Thouars Adresse Centre Socio-Culturel 21 Avenue Victor Hugo Ville Thouars lieuville Centre Socio-Culturel 21 Avenue Victor Hugo Thouars