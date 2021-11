Spincourt Spincourt Meuse, Spincourt BOURSE AUX JOUETS Spincourt Spincourt Catégories d’évènement: Meuse

Spincourt Meuse Les Jouets de Saint-Nicolas et de Noël vous attendent à Spincourt. Nous invitons tous les parents qui le veulent et le peuvent à déposer les jouets que leurs enfants ne veulent plus à la Communauté de Communes de Damvillers Spincourt, avant le 1er décembre.

Ceux-ci seront vendus à prix libre lors du Téléthon, à la caserne des pompiers.

Peluches, playmobils, jeux de cartes, poupées… Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges.

Cette action sera solidaire : toutes les recettes iront au Téléthon et tous les enfants pourront avoir un jouet, pour un prix tout à fait modeste. S’il reste des jouets à l’issue du Téléthon, nous les offrirons à des associations caritatives pour offrir un cadeau de Noël à tous les enfants ! Saint-Nicolas viendra même faire un petit coucou aux enfants, vers 16h30/17h… samuel.trinquesse@damvillers-spincourt.fr +33 6 43 78 65 64 CCDS

