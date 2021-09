Pierrevert Salle polyvalente de Mézel Alpes-de-Haute-Provence, Pierrevert BOURSE AUX JOUETS Salle polyvalente de Mézel Pierrevert Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Pierrevert

BOURSE AUX JOUETS Salle polyvalente de Mézel, 20 novembre 2021, Pierrevert. BOURSE AUX JOUETS

Salle polyvalente de Mézel, le samedi 20 novembre à 09:00

Le Comité des Fêtes de Mézel vous propose de venir exposer et vendre vos jouets d’occasions (en bonne état). L e comité founi les tables à raison de 10€ la table. l’exposition est soit à l’extérieur et l’exposant fourni sa table ou ses traiteaux ou à l’intérieur et le Comité des Fêtes fourni les tables. Place limités à l’intérieur prévoir les inscriptions assez tôt pour éviter les surprises. Les inscriptions seront validées dès réceptions du paiement. Pour l’extérieur prévoir le necessaire en cas de pluie. Prévoir toutefois masques et eventuellement pass sanitaire si ce dernier est toujours d’actualité. C’est avec plaisir que le Comité des Fêtes vous attend.

Entrée gratuite,

exposition vente de vos jouets d’occasions Salle polyvalente de Mézel quartier le clos Mézel Pierrevert Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T09:00:00 2021-11-20T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Pierrevert Autres Lieu Salle polyvalente de Mézel Adresse quartier le clos Mézel Ville Pierrevert lieuville Salle polyvalente de Mézel Pierrevert