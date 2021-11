Ormes salle Dotremont Loiret, Ormes Bourse aux jouets salle Dotremont Ormes Catégories d’évènement: Loiret

dimanche 14 novembre à 14:00

Pour préparer Noël à moindre coût, l’association familiale d’Ormes organise une bourse aux jouets dimanche 14 novembre. Pour les coffres des enfants qui sont pleins, c’est le moment de préparer les cartons, l’édition 2020 ayant été annulée. Inscriptions, sur place avec une pièce d’identité, à 13 h 30. Les tables sont fournies. Priorité aux enfants d’Ormes avec leurs jouets, jeux de société, vélo, cartes, BD , etc…( pas de vêtements). Pass sanitaire requis pour tous (sauf enfants âgés de moins de 12 ans et 2 mois) 14 h à 17 h, salle Dotremont (espace sportif à Ormes). Informations : [[afr.ormes@free.fr](mailto:afr.ormes@free.fr)](mailto:afr.ormes@free.fr)

2 euros le mètre linéaire au bénéfice d’une œuvre sociale et solidaire

