BOURSE AUX JOUETS Salle des fêtes de Châtenay-sur-Seine Châtenay-sur-Seine Catégories d’évènement: Châtenay-sur-Seine

Seine-et-Marne

BOURSE AUX JOUETS Salle des fêtes de Châtenay-sur-Seine, 31 décembre 2022, Châtenay-sur-Seine. BOURSE AUX JOUETS

Salle des fêtes de Châtenay-sur-Seine, le samedi 31 décembre à 04:00

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE CHATENAY SUR SEINE ET EGLIGNY organise sa 1ère BOURSE AUX JOUETS **Dimanche 1er Décembre 2019** **Salle Lepême à Chatenay sur Seine** Arrivée des exposants 8h00 – Ouverture des Portes 9h00 au public Fermeture des portes 18h00 **Inscription au 06.69.70.34.29** avant le 16/11/2019 Les profits serviront à l’organisation des futurs évènements de l’association pour les enfants L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE CHATENAY SUR SEINE ET EGLIGNY organise sa 1ère BOURSE AUX JOUETS Salle des fêtes de Châtenay-sur-Seine chatenay sur seine Châtenay-sur-Seine Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-31T04:00:00 2022-12-31T08:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtenay-sur-Seine, Seine-et-Marne Autres Lieu Salle des fêtes de Châtenay-sur-Seine Adresse chatenay sur seine Ville Châtenay-sur-Seine lieuville Salle des fêtes de Châtenay-sur-Seine Châtenay-sur-Seine Departement Seine-et-Marne

Salle des fêtes de Châtenay-sur-Seine Châtenay-sur-Seine Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatenay-sur-seine/

BOURSE AUX JOUETS Salle des fêtes de Châtenay-sur-Seine 2022-12-31 was last modified: by BOURSE AUX JOUETS Salle des fêtes de Châtenay-sur-Seine Salle des fêtes de Châtenay-sur-Seine 31 décembre 2022 Châtenay-sur-Seine Salle des fêtes de Châtenay-sur-Seine Châtenay-sur-Seine

Châtenay-sur-Seine Seine-et-Marne