Lorris Salle Blanche de Castille Lorris Bourse aux jouets Salle Blanche de Castille Lorris Catégorie d’évènement: Lorris

Bourse aux jouets Salle Blanche de Castille, 28 novembre 2021, Lorris. Bourse aux jouets

Salle Blanche de Castille, le dimanche 28 novembre à 07:00

Bourse aux jouets, puériculture, vêtements enfants à la salle Blanche de Castille organisée par l’Amicale Gâtinaise, port du masque obligatoire. Bourse aux jouets Salle Blanche de Castille Rue de la Noue, Lorris Lorris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T07:00:00 2021-11-28T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Lorris Autres Lieu Salle Blanche de Castille Adresse Rue de la Noue, Lorris Ville Lorris lieuville Salle Blanche de Castille Lorris