Bourse aux jouets Saint-Vite Saint-Vite Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Vite

Bourse aux jouets Saint-Vite, 11 décembre 2022, Saint-Vite. Bourse aux jouets

Salle des fêtes des Rochers Saint-Vite Lot-et-Garonne

2022-12-11 08:30:00 – 2022-12-11 17:30:00 Saint-Vite

Lot-et-Garonne Saint-Vite 3 3 EUR L’association des parents d’élèves de Saint-Vite organise une bourse aux jouets, puériculture, vêtements aux profits des écoles de Saint-Vite.

Vente de gâteaux et boissons chaudes sur place. L’association des parents d’élèves de Saint-Vite organise une bourse aux jouets, puériculture, vêtements aux profits des écoles de Saint-Vite.

Vente de gâteaux et boissons chaudes sur place. +33 6 37 64 74 47 APE

Saint-Vite

dernière mise à jour : 2022-11-18 par OT Fumel – Vallée du Lot

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Saint-Vite Autres Lieu Saint-Vite Adresse Salle des fêtes des Rochers Saint-Vite Lot-et-Garonne OT Fumel - Vallée du Lot Ville Saint-Vite lieuville Saint-Vite Departement Lot-et-Garonne

Bourse aux jouets Saint-Vite 2022-12-11 was last modified: by Bourse aux jouets Saint-Vite Saint-Vite 11 décembre 2022 Lot-et-Garonne Saint-Vite Salle des fêtes des Rochers Saint-Vite Lot-et-Garonne OT Fumel - Vallée du Lot

Saint-Vite Lot-et-Garonne