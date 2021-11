Ronchamp Ronchamp 70250, Ronchamp BOURSE AUX JOUETS Ronchamp Ronchamp Catégories d’évènement: 70250

Ronchamp

BOURSE AUX JOUETS Ronchamp, 20 novembre 2021, Ronchamp. BOURSE AUX JOUETS Salle des fêtes Georges Taiclet Rue du tram Ronchamp

2021-11-20 – 2021-11-20 Salle des fêtes Georges Taiclet Rue du tram

Ronchamp 70250 Le Comité des Fêtes et de jumelage de Ronchamp organise sa traditionnelle bourse aux jouets.

De 10h à 16h non stop à la salle des Fêtes de Ronchamp. Les inscriptions sont obligatoires et limitées.

Les organisateurs accueilleront les participants à partir de 8h, pour leur installation.

Jouets et livres en bon état. Salle des fêtes Georges Taiclet Rue du tram Ronchamp

