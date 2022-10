Bourse aux jouets Rognonas Rognonas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

2022-10-23 09:00:00 – 2022-10-23 17:00:00

Bouches-du-Rhne Rognonas Bourse aux jouets organisée au profit du Téléthon.

Puériculture – vêtements enfants de 0 à 12 ans.

Installation des exposants à 8 h.



Buvette avec boissons chaudes et fraîches, sandwichs, crêpes, oreillettes.

Château gonflable pour les enfants.



Bourse aux jouets à Rognonas. +33 6 15 11 53 72

