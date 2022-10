BOURSE AUX JOUETS, PUÉRICULTURE ET VÊTEMENTS Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

2022-11-20 09:00:00 09:00:00 – 2022-11-20 16:00:00 16:00:00

Moselle Avis aux bonnes affaires ! Le secteur famille organise une bourse aux jouets à un mois de Noël, profitez-en ! Une petite restauration est prévue sur place. Pour les exposants : deux formules : table ou portique, inscription avant le 11 novembre. referentefamilles@sarrebourg.eu +33 6 38 10 10 89 rue des Berrichons et des Nivernais Centre socioculturel Sarrebourg

