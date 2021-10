Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray, Seine-Maritime Bourse aux jouets Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray Catégories d’évènement: Neufchâtel-en-Bray

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime Rdv à la Boutonnière. Venez vendre ou acheter des objets en bon état : jouets, vêtements de 0 à 16 ans, puériculture, vêtement de grossesse.

Renseignements et inscription auprès de l’association.

lesbambinosdeperrault@laposte.net +33 7 84 46 33 13

