Bourse aux jouets – Mortagne-au-Perche
Gymnase du carré du Perche 23 Rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche

2021-11-07 10:00:00 – 2021-11-07 18:00:00

Mortagne-au-Perche Orne Bourse aux jouets organisée par l’association les P’tits Loups.

Passe sanitaire et masque obligatoire. Bourse aux jouets organisée par l’association les P’tits Loups.

Gymnase du carré du Perche 23 Rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche

