Locmaria-Plouzané Locmaria-Plouzané 29280, Locmaria-Plouzané Bourse aux jouets Locmaria-Plouzané Locmaria-Plouzané Catégories d’évènement: 29280

Locmaria-Plouzané

Bourse aux jouets Locmaria-Plouzané, 14 novembre 2021, Locmaria-Plouzané. Bourse aux jouets Route de Pen ar Menez Centre socioculuturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané

2021-11-14 09:30:00 – 2021-11-14 12:30:00 Route de Pen ar Menez Centre socioculuturel Ti Lanvenec

Locmaria-Plouzané 29280 De 9h30 à 12h30. Pass sanitaire exigé. Entrée gratuite. De 9h30 à 12h30. Pass sanitaire exigé. Entrée gratuite. Route de Pen ar Menez Centre socioculuturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 29280, Locmaria-Plouzané Autres Lieu Locmaria-Plouzané Adresse Route de Pen ar Menez Centre socioculuturel Ti Lanvenec Ville Locmaria-Plouzané lieuville Route de Pen ar Menez Centre socioculuturel Ti Lanvenec Locmaria-Plouzané