Sainghin-en-Weppes Salle polyvalente Nord, Sainghin-en-Weppes Bourse aux jouets, livres …. Salle polyvalente Sainghin-en-Weppes Catégories d’évènement: Nord

Sainghin-en-Weppes

Bourse aux jouets, livres …. Salle polyvalente, 14 novembre 2021, Sainghin-en-Weppes. Bourse aux jouets, livres ….

Salle polyvalente, le dimanche 14 novembre à 10:00 5€ la table

La ville de Sainghin en Weppes vous propose à l’aube des festivités de Noël une bourse aux jouets, livres, … Salle polyvalente sainghin en weppes Sainghin-en-Weppes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T10:00:00 2021-11-14T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Sainghin-en-Weppes Autres Lieu Salle polyvalente Adresse sainghin en weppes Ville Sainghin-en-Weppes lieuville Salle polyvalente Sainghin-en-Weppes