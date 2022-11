BOURSE AUX JOUETS LIVRES ET PUÉRICULTURE Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

2022-11-19 17:00:00 – 2022-11-19 18:30:00

Vosges Bourse aux Jouets Livres et Puériculture, organisée par l’association Familiale de Mirecourt.

à l’espace Robert Flambeau

Dépôt le samedi 19 novembre 08h30 à 16h — Carte adhérent UDAF

Vente le dimanche 20 novembre de 9h à 167h

Paiement et Reprise des invendus le lundi 21 novembre de 17h à 18h30

Conditions être à jour de la cotisation ou possibilité d’adhérer à l’association familiale. +33 6 77 27 88 04 Association Familiale de Mirecourt

