Venez assister à la Bourse aux Jouets, Livres et Puériculture organisé par l’association Câlins-Câlines de Boufféré, le samedi 04 décembre 2021 de 08h00 à 12h30, à l’Espace Magnolias deBoufféré. Inscription obligatoire et gratuite pour les exposants jusqu’au 27 novembre 2021. **Renseignements :** association.calinscalines@gmail.com

Inscription obligatoire et gratuite

L'association Câlins-Câlines de Boufféré organise une Bourse aux Jouets, Livres et Puériculture le samedi 04 décembre 2021 de 08h00 à 12h30,à l'Espace Magnolias à Boufféré

2021-12-04T08:00:00 2021-12-04T12:30:00

