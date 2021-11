Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Gironde, Lesparre-Médoc Bourse aux jouets Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Lesparre-Médoc

Bourse aux jouets Lesparre-Médoc, 21 novembre 2021, Lesparre-Médoc. Bourse aux jouets Lesparre-Médoc

2021-11-21 09:00:00 – 2021-11-21 18:00:00

Lesparre-Médoc Gironde Lesparre-Médoc Bourse aux jouets organisée par l’association familiale de Lesparre-Médoc.

Acceptés à cette bourse : jouets, livres enfants, CD, DVD, instruments de musique…

Samedi 20 : réception des jouets

Dimanche 21 : vente ouverte au publique

Lundi 22 : reprise des invendus Bourse aux jouets organisée par l’association familiale de Lesparre-Médoc.

Acceptés à cette bourse : jouets, livres enfants, CD, DVD, instruments de musique…

Samedi 20 : réception des jouets

Dimanche 21 : vente ouverte au publique

Lundi 22 : reprise des invendus +33 6 29 44 58 76 Bourse aux jouets organisée par l’association familiale de Lesparre-Médoc.

Acceptés à cette bourse : jouets, livres enfants, CD, DVD, instruments de musique…

Samedi 20 : réception des jouets

Dimanche 21 : vente ouverte au publique

Lundi 22 : reprise des invendus flickr

Lesparre-Médoc

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lesparre-Médoc Autres Lieu Lesparre-Médoc Adresse Ville Lesparre-Médoc lieuville Lesparre-Médoc