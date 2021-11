Bourse aux jouets Lavergne, 28 novembre 2021, Lavergne.

Bourse aux jouets Lavergne

2021-11-28 – 2021-11-28

Lavergne Lot-et-Garonne Lavergne

Le principe de la bourse aux jouets, comme pour le vide grenier, mais tout pour les enfants. Un bon moyen pour faire de la place, se faire un peu d’argent et de trouver l’objet manquant pour vos enfants…

Tables et chaises fournies. Salle chauffée et buvette sur place.

+33 6 21 00 71 24

©ascoopelav

Lavergne

dernière mise à jour : 2021-11-19 par