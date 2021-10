La Feuillée La Feuillée Finistère, La Feuillée Bourse aux jouets La Feuillée La Feuillée Catégories d’évènement: Finistère

La Feuillée

Bourse aux jouets La Feuillée, 20 novembre 2021, La Feuillée. Bourse aux jouets La Feuillée

2021-11-20 13:00:00 – 2021-11-20 18:00:00

La Feuillée Finistère La Feuillée Bourse aux jouets, samedi 20 novembre à la salle polyvalente de La Feuillée de 13h à 18h.

Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Visiteurs : entrée : 1€. Petite restauration sur place.

Exposants : 3,50€/mètre, inscriptions jusqu’au 15 novembre au 07 60 45 81 33 ou ape.du.rpi@hotmail.com

Organisation : APE RPI La Feuillée – Brennilis – Loqueffret ape.du.rpi@hotmail.com +33 7 60 45 81 33 Bourse aux jouets, samedi 20 novembre à la salle polyvalente de La Feuillée de 13h à 18h.

Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Visiteurs : entrée : 1€. Petite restauration sur place.

Exposants : 3,50€/mètre, inscriptions jusqu’au 15 novembre au 07 60 45 81 33 ou ape.du.rpi@hotmail.com

Organisation : APE RPI La Feuillée – Brennilis – Loqueffret La Feuillée

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, La Feuillée Autres Lieu La Feuillée Adresse Ville La Feuillée lieuville La Feuillée