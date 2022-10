BOURSE AUX JOUETS, JEUX ET LIVRES POUR ENFANTS Taintrux Taintrux Catégories d’évènement: Taintrux

Vosges

BOURSE AUX JOUETS, JEUX ET LIVRES POUR ENFANTS Taintrux, 6 novembre 2022, Taintrux. BOURSE AUX JOUETS, JEUX ET LIVRES POUR ENFANTS

19 chemin de l’Epine salle polyvalente Taintrux Vosges salle polyvalente 19 chemin de l’Epine

2022-11-06 09:00:00 09:00:00 – 2022-11-06 16:00:00 16:00:00

salle polyvalente 19 chemin de l’Epine

Taintrux

Vosges Taintrux Buvette, crêpes et gâteaux.

Inscription uniquement pour les exposants (5€ pour une table et deux chaises, 3 tables maximum par exposant). apert88100@gmail.com +33 6 74 71 70 33 salle polyvalente 19 chemin de l’Epine Taintrux

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Taintrux, Vosges Autres Lieu Taintrux Adresse Taintrux Vosges salle polyvalente 19 chemin de l'Epine Ville Taintrux lieuville salle polyvalente 19 chemin de l'Epine Taintrux Departement Vosges

Taintrux Taintrux Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/taintrux/

BOURSE AUX JOUETS, JEUX ET LIVRES POUR ENFANTS Taintrux 2022-11-06 was last modified: by BOURSE AUX JOUETS, JEUX ET LIVRES POUR ENFANTS Taintrux Taintrux 6 novembre 2022 19 chemin de l'Epine Salle polyvalente Taintrux Vosges Taintrux Vosges

Taintrux Vosges