Bourse aux jouets Gemeaux Gemeaux Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Gemeaux

Bourse aux jouets Gemeaux, 20 novembre 2022, Gemeaux. Bourse aux jouets

Gemeaux Cte-d’Or

2022-11-20 – 2022-11-20 Gemeaux

Cte-d’Or Gemeaux EUR L’association parents d’élèves des Ecoles de Gemeaux, Pichanges et Spoy organise sa bourse aux jouets le 20/11 à la salle des fêtes de Gemeaux. Au prodit des coopératives scolaires. 9h – 17h, entrée gratuite. lesparentsgps@gmail.com Gemeaux

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Cte-d'Or, Gemeaux Autres Lieu Gemeaux Adresse Gemeaux Cte-d'Or Ville Gemeaux lieuville Gemeaux Departement Cte-d'Or

Gemeaux Gemeaux Cte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gemeaux/

Bourse aux jouets Gemeaux 2022-11-20 was last modified: by Bourse aux jouets Gemeaux Gemeaux 20 novembre 2022 Cte-d'Or Gemeaux Gemeaux Cte-d'Or

Gemeaux Cte-d'Or