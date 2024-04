Bourse aux Jouets Salle des fêtes Louis Michel Eyragues, dimanche 14 avril 2024.

Bourse aux jouets et à la puériculture de 0 à 16 ans.

L’AEPE (association Eyraguaise des parents d’élèves) organise une Bourse aux jouets et à la puériculture de 0 à 16 ans, à la Salle des fêtes Louis Michel.



Buvette et petite restauration sur place. .

Début : 2024-04-14 09:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Salle des fêtes Louis Michel Chemin Notre Dame

Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

