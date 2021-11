Bourse aux jouets Étueffont, 27 novembre 2021, Étueffont.

Bourse aux jouets Salle de l’EISCAE 31 Grande Rue Étueffont

2021-11-27 08:30:00 – 2021-11-27 12:30:00 Salle de l’EISCAE 31 Grande Rue

Étueffont Territoire-de-Belfort Étueffont

Cette manifestation est organisée par le Conseil Municipal des Enfants d’Étueffont. L’ensemble des fonds récoltés seront versés à la SPA et à l’association Les Chats Taffions.

Pour les vendeurs : 1 table de 1,80 est mise à disposition pour 5 euros (il est possible d’avoir 2 tables maximum)

Pour le public : entrée gratuite

Buvette et jeux sur place

Pass sanitaire obligatoire pour tous à partir de 12 ans et 2 mois.

Port du masque obligatoire pour tous à partir de 11 ans.

Renseignements et inscription auprès de la mairie d’Étueffont

+33 3 84 54 60 40

Salle de l'EISCAE 31 Grande Rue Étueffont

