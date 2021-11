Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Bourse aux jouets et vêtements pour enfants à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Bourse aux jouets et vêtements pour enfants à Saint-Quentin Saint-Quentin, 12 décembre 2021, Saint-Quentin. Bourse aux jouets et vêtements pour enfants à Saint-Quentin Saint-Quentin

2021-12-12 – 2021-12-12

Une bourse aux jouets et vêtements pour enfants à Saint-Quentin à la salle de Verdun avec une buvette sur place aura lieu le dimanche 12 décembre. De 9h à 17h. +33 6 89 43 72 64

