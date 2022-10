Bourse aux jouets et vêtements Pouligny-Saint-Pierre Pouligny-Saint-Pierre Catégories d’évènement: Indre

Bourse aux jouets et vêtements

1 place René Remondeau Pouligny-Saint-Pierre Indre

1 place René Remondeau Pouligny-Saint-Pierre Indre

2022-12-04 09:00:00 09:00:00 – 2022-12-04 17:00:00 17:00:00

Indre Pouligny-Saint-Pierre 2 € la table de 1,20 m (maximum de 2 tables à réserver, portant interdit). Renseignements et inscriptions avant le 22/11/2022, nombre de places limitées. Entrée gratuite pour le troc. Animation faite par les enseignants (pour financer le projet de voyage en Bretagne. Le matin : fabrication de berlingots (2 € le berlingot), l’après-midi : jeux de société (1 €la partie). Buvette et petite restauration sur place. Bourse aux jouets, articles de puériculture et vêtements (0/16 ans). +33 6 72 59 19 18 pixabay

