2022-10-16 09:00:00 – 2022-10-16 17:00:00

Loiret Engenville L’ association des parents d’élèves d’Engenville et de Guigneville organise la 27ème bourse aux jouets et aux vêtements et article de puériculture. ©Association des parents d’élèves d’Engenville et Guigneville

