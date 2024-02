Bourse aux jouets et vêtements à Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat, dimanche 17 mars 2024.

Bourse aux jouets et vêtements à Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat Lot

L’Association des parents d’élèves des écoles de Frayssinet-le-Gélat et Goujounac organise une bourse aux jouets et vêtements.

Les beaux jours arrivent, c’est le moment de faire du tri ! Venez nombreux !

Pensez à réserver vos emplacements ! Emplacement 5€ la table. Intérieur (places limitées) et extérieur.

Buvette et collation sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:00:00

fin : 2024-03-17 17:00:00

Salle des fêtes

Frayssinet-le-Gélat 46250 Lot Occitanie

