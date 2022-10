Bourse aux jouets et puériculture Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

2022-11-13 09:00:00 09:00:00 – 2022-11-13 17:00:00 17:00:00

Orne L’APE de l’école Albert Bailly organise sa bourse aux jouets et objets de puériculture. Sur réservation : 4€ les 3 mètres. Buvette et restauration sur place. L’APE de l’école Albert Bailly organise sa bourse aux jouets et objets de puériculture. Sur réservation : 4€ les 3 mètres. Buvette et restauration sur place. +33 6 45 45 10 42 TOUROUVRE Salle polyvalente Tourouvre au Perche

