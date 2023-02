BOURSE AUX JOUETS ET PUÉRICULTURE Salle des fêtes les Orchidées Tannois Catégories d’Évènement: Meuse

BOURSE AUX JOUETS ET PUÉRICULTURE Salle des fêtes les Orchidées, 26 mars 2023, Tannois . BOURSE AUX JOUETS ET PUÉRICULTURE Chemin sous le Moutiers Salle des fêtes les Orchidées Tannois Meuse Salle des fêtes les Orchidées Chemin sous le Moutiers

2023-03-26 10:00:00 10:00:00 – 2023-03-26 17:00:00 17:00:00

Meuse Ouverture des portes à partir de 09h pour les exposants

Deux euros la table pour les exposants, entrée gratuite pour les visiteurs.

Buvette à votre disposition. Possibilité de restauration sur place pour les exposants, à réserver lors de l'inscription. Inscriptions auprès de Madame Jacques Valérie 16 rue Jeanne d'Arc 55000 Tannois latannoisienne@gmail.com +33 3 29 79 67 78

