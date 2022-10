Bourse aux jouets et puériculture Saint-Thurien Saint-Thurien Catégories d’évènement: Finistre

Bourse aux jouets et puériculture Saint-Thurien, 20 novembre 2022, Saint-Thurien. Bourse aux jouets et puériculture

11 Rue de Querrien Salle des associations Saint-Thurien Finistre Salle des associations 11 Rue de Querrien

2022-11-20 – 2022-11-20

Finistre Saint-Thurien 1,00€ l’entrée visiteur.

4,00€/mètre pour les exposants.

Cafés et gâteaux proposés par l’association Digor’n nor. +33 7 82 82 57 77 Salle des associations 11 Rue de Querrien Saint-Thurien

