Bourse aux jouets et puériculture Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge

Bourse aux jouets et puériculture Livarot-Pays-d’Auge, 5 novembre 2022, Livarot-Pays-d'Auge. Bourse aux jouets et puériculture

Livarot Rue Racine Salle des Fêtes de Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados Rue Racine Livarot

2022-11-05 10:00:00 10:00:00 – 2022-11-06 18:00:00 18:00:00

Rue Racine Livarot

Livarot-Pays-d’Auge

Calvados Le Comité des Fêtes de Livarot organise une bourse aux jouets et puériculture à la salle des fêtes de Livarot les samedi 5 et dimanche 6 novembre de 10h à 18h. Le Comité des Fêtes de Livarot organise une bourse aux jouets et puériculture à la salle des fêtes de Livarot les samedi 5 et dimanche 6 novembre de 10h à 18h. +33 6 29 53 75 32 Rue Racine Livarot Livarot-Pays-d’Auge

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Autres Lieu Livarot-Pays-d'Auge Salle des Fêtes de Livarot Adresse Livarot-Pays-d'Auge Calvados Rue Racine Livarot Ville Livarot-Pays-d'Auge lieuville Rue Racine Livarot Livarot-Pays-d'Auge Departement Calvados

Livarot-Pays-d'Auge Salle des Fêtes de Livarot Livarot-Pays-d'Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/livarot-pays-dauge/

Bourse aux jouets et puériculture Livarot-Pays-d’Auge 2022-11-05 was last modified: by Bourse aux jouets et puériculture Livarot-Pays-d’Auge Livarot-Pays-d'Auge Salle des Fêtes de Livarot 5 novembre 2022 Calvados Livarot Rue Racine Salle des Fêtes de Livarot Livarot-Pays-d'Auge Calvados Livarot-Pays-d'Auge

Livarot-Pays-d'Auge Calvados