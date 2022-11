Bourse aux jouets et puériculture Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot Catégories d’évènement: Le Temple-sur-Lot

Lot-et-Garonne

Bourse aux jouets et puériculture Le Temple-sur-Lot, 4 décembre 2022, Le Temple-sur-Lot. Bourse aux jouets et puériculture

Salle Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

2022-12-04 08:00:00 – 2022-12-04 17:00:00 Le Temple-sur-Lot

Lot-et-Garonne Le Temple-sur-Lot EUR L’APE de l’école Claude Monet organise sa bourse aux jouets et puériculture.

Buvette sur place. L’APE de l’école Claude Monet organise sa bourse aux jouets et puériculture.

Buvette sur place. +33 6 86 96 31 09 APE Claude Monet ©APE Claude Monet

Le Temple-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Le Temple-sur-Lot, Lot-et-Garonne Autres Lieu Le Temple-sur-Lot Adresse Salle Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne Ville Le Temple-sur-Lot lieuville Le Temple-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne

Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-temple-sur-lot/

Bourse aux jouets et puériculture Le Temple-sur-Lot 2022-12-04 was last modified: by Bourse aux jouets et puériculture Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot 4 décembre 2022 Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne SAlle Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne