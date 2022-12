BOURSE AUX JOUETS ET PUÉRICULTURE Cherré-Au Cherré-Au Catégories d’évènement: Cherré-Au

BOURSE AUX JOUETS ET PUÉRICULTURE Allée Beauregard Cherré-Au Sarthe

2023-11-19 09:00:00 – 2023-11-19 14:00:00

Sarthe Réservation obligatoire – 4€ la petite table, 5€ la grande, installation à partir de 8h00, pas de départ d’exposant avant 14h.

Restauration sur place.

