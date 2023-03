Bourse aux jouets et puériculture Boiscommun Catégories d’Évènement: Boiscommun

Loiret L’APE Les Canailles organise une bourse aux jouets et puéricultures vêtements enfants et adultes.

Ouverture à 8h pour les exposants.

Sandwich et buvette sur place.

Sur inscription. +33 6 74 65 44 25 ©APE Les Canailles

