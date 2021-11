Villers-Saint-Christophe Villers-Saint-Christophe Aisne, Villers-Saint-Christophe Bourse aux jouets et puériculture à Villers-Saint-Christophe Villers-Saint-Christophe Villers-Saint-Christophe Catégories d’évènement: Aisne

Villers-Saint-Christophe

Bourse aux jouets et puériculture à Villers-Saint-Christophe Villers-Saint-Christophe, 27 novembre 2021, Villers-Saint-Christophe. Bourse aux jouets et puériculture à Villers-Saint-Christophe Villers-Saint-Christophe

2021-11-27 09:00:00 – 2021-11-27 17:00:00

Villers-Saint-Christophe Aisne Villers-Saint-Christophe Organisée par l’association des Ecoliers, à la salle des fêtes. Tarifs

Les 2,50 mètres : 3 € Organisée par l’association des Ecoliers, à la salle des fêtes. Tarifs

Les 2,50 mètres : 3 € Organisée par l’association des Ecoliers, à la salle des fêtes. Tarifs

Les 2,50 mètres : 3 € Unsplash

Villers-Saint-Christophe

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Villers-Saint-Christophe Autres Lieu Villers-Saint-Christophe Adresse Ville Villers-Saint-Christophe lieuville Villers-Saint-Christophe