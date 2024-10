Bourse aux jouets et périculture Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons, dimanche 27 octobre 2024.

Bourse aux jouets et périculture

Salle Pierre Leduc Complexe sportif Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique

Une bourse aux jouets et vente de puériculture est un événement où les gens peuvent acheter, vendre ou échanger des articles liés aux enfants, comme des jouets, des vêtements, des poussettes, et autres équipements pour bébés. C’est une super occasion pour les parents de trouver de bonnes affaires, é

Pratique

emplacement 3 ml 12€

mise en place des stands à partir de 7h pour les exposants

renseignements et inscriptions par téléphone ou par mail

restauration sur place

bar et buvette

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-27 09:00:00

fin : 2024-10-27 18:00:00

Salle Pierre Leduc Complexe sportif

Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie@shc44.fr

L’événement Bourse aux jouets et périculture Saint-Hilaire-de-Chaléons a été mis à jour le 2024-10-07 par eSPRIT Pays de la Loire

