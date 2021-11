Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse, Saint-Mihiel BOURSE AUX JOUETS ET DÉCORATIONS DE NOËL Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Mihiel

BOURSE AUX JOUETS ET DÉCORATIONS DE NOËL Saint-Mihiel, 21 novembre 2021, Saint-Mihiel. BOURSE AUX JOUETS ET DÉCORATIONS DE NOËL Place des Moines Hôtel de Ville Saint-Mihiel

2021-11-21 09:00:00 09:00:00 – 2021-11-21 16:00:00 16:00:00 Place des Moines Hôtel de Ville

Saint-Mihiel Meuse Saint-Mihiel Les fêtes de fin d’année approchent, de nombreux article de décoration de Noel, de jouets, de jeux et de livres vous attendent à des prix très intéressants. Dépôt samedi 20 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h Retrait Lundi 22 novembre de 13h30 à 15h Apportez vos jouets en état de fonctionnement (piles)

Jeux, livres et CD d’enfants uniquement associationdesfamilles.stmihiel@laposte.net. +33 3 29 90 26 25 Association des familles – canton de Saint-Mihiel

Place des Moines Hôtel de Ville Saint-Mihiel

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu Saint-Mihiel Adresse Place des Moines Hôtel de Ville Ville Saint-Mihiel lieuville Place des Moines Hôtel de Ville Saint-Mihiel